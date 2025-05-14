Yıldız'ın ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecek.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

12.05.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi görmekte olan Lefkoşa’da sakin Ömer YILDIZ (E-42), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.