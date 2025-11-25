Olay, 25 Kasım 2025 tarihinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Alten, ikamet ettiği evde aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alten’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı açıklandı. Alten’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.