Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saat 07.30 sıralarında tekrar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran Ojoagu, buradan ambulansla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 12.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

02 Kasım 2025’te rahatsızlanan küçük kız, babası tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste yapılan muayenenin ardından baba talebiyle hastaneden ayrılan Ojoagu, 03 Kasım 2025 sabahı yeniden fenalaştı.

