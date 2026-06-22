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Olayla ilgili olarak çöp kamyonu sürücüsü H.G tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Kazada ağır yaralanan Cemil Taşkan, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında, Yeşilyurt Ecevit Caddesi üzerinde H.G yönetimindeki NT 427 plakalı çöp kamyonu, yolun sağ şeridinde bir ikametgahın önünde çöpleri almak amacıyla durduğu sırada, batı istikametine doğru seyreden Cemil Taşkan yönetimindeki PF 213 plakalı motosiklet, kamyonun sol ön kısmına çarptı.

Kıbrıs konusu: Müzakere masası mı, jeopolitik cephe mi?

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