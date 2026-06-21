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Kentin ihtiyaç duyduğu her noktada kalıcı yatırımları hayata geçirmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Amcaoğlu, altyapı ve üstyapı çalışmalarını bütüncül bir anlayışla sürdürdüklerini ifade etti.

“Toprağın altındaki yatırımı tamamladığımız bölgede, üstyapıyı da yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Amcaoğlu, Kerpiçevler Sokak bölgesinde toprağın altındaki yatırımların tamamlanmasının ardından üstyapının da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

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