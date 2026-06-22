Etkinlikte yer alan ve en gözde markalardan biri olarak öne çıkan MetaTerra, Miracle ekosisteminin uzun vadeli vizyonunu ve blockchain teknolojisinin günlük finansal hayatın bir parçası haline gelmesine yönelik yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Çok sayıda katılımcının ve firmanın ilgi gösterdiği MetaTerra, global piyasalara açılım stratejisini başarıyla uygulamaya başladığını da göstermiş oldu.

MetaTerra’nın ana sponsor olarak katılım gösterdiği Stablecoin Conference 2026, şirket için yalnızca sektörel görünürlük sağlayan bir organizasyon olmanın ötesinde, Miracle ekosisteminin küresel büyüme stratejisini ve reel ekonomiye odaklanan blockchain yaklaşımını anlatmak adına önemli bir platform oldu.

Etkinlik kapsamında MetaTerra, Miracle ekosisteminin temel bileşenleri olan Miracle Chain ve Miracle Pay çözümlerini tanıtırken, ödeme sistemleri, mutabakat (settlement) süreçleri ve işletmelerin finansal operasyonlarında blockchain teknolojisinin sağlayabileceği fırsatlara dikkat çekti.

MetaTerra CEO’su Hakan Törehan yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Miracle hiçbir zaman tek bir ürün ya da kısa vadeli bir teknoloji hikâyesi olarak tasarlanmadı. Temel çıkış noktamız, blockchain teknolojisinin gerçek değerini ancak gerçek işletmelere, gerçek kullanıcılara ve gerçek finansal hareketlere hizmet ettiğinde ortaya koyabileceği inancıydı. Miracle Chain altyapı katmanını oluştururken, Miracle Pay ödeme ve mutabakat köprüsü görevini üstleniyor. MetaTerra ise tüm bu unsurları tek bir stratejik ekosistem altında bir araya getiriyor.”

“Hedefimiz, dijital finansı reel ekonomiden ayrı bir alan olarak değil; ticaretin, ödemelerin ve değer transferinin doğal bir parçası haline getirmek. Latin Amerika ise daha hızlı mutabakat süreçlerine, daha esnek ödeme altyapılarına ve finansal operasyonların daha verimli yönetilmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle bu vizyonumuz açısından büyük önem taşıyor.”

MetaTerra’ya göre Latin Amerika, blockchain tabanlı finansal altyapıların gerçek kullanım senaryolarını hayata geçirmek açısından önemli fırsatlar sunuyor. Özellikle işletmeler arası ödeme akışları, işlem şeffaflığı ve finansal süreçlerin verimliliği gibi alanlar, bölgedeki dönüşümün temel dinamikleri arasında yer alıyor.

Stablecoin Conference 2026 boyunca gerçekleştirilen görüşmeler ve temaslar, MetaTerra’nın uluslararası iş birliklerini geliştirme ve Miracle ekosisteminin farklı pazarlardaki kullanım alanlarını genişletme hedefleri açısından da önemli katkılar sağladı.

MetaTerra, blockchain teknolojisinin geleceğinin yalnızca dijital varlıklarla değil, gerçek ekonomik faaliyetleri destekleyen altyapılarla şekilleneceğine inanıyor. Şirket, Miracle ekosistemiyle bu dönüşümün önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.