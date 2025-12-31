Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.

Çevredekiler, 3 çobanın çığ altında kaldığı iddiasıyla ihbarda bulundu. Küçükbaş sürüsüyle çığ altında kalan 3 çoban için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Vali Turan Ergün, bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade edip AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Vali Ergün, çığ altındaki bir çobanın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ARTVİN'DE 76 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Artvin'de il genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından il merkezi ve Borçka'da 32, Şavşat'ta 27, Ardanuç'ta 14, Arhavi, Yusufeli ve Murgul'da 3 olmak üzere 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 50 personel, 40 araç ve iş makinesiyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, buzlanma nedeniyle il merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.