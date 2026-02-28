Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, "Biz de sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldık ve yönetiyoruz. Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da bugün yine istemedikleri gelişmelerin söz konusu olduğunu belirterek, "İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak'ın hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt’in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM’lar yayınladıklarını biliyoruz." diye konuştu.