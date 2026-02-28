Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Erenler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bir evde yangın çıktı.

Yakup (75) ve Fatma K. (70) çiftinin ikamet ettiği tek katlı evde, henüz belirlenemeyen ancak sobadan çıktığı tahmin edilen bir yangın başladı. Rüzgarın da şiddetiyle kısa sürede tüm binayı saran alevleri gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, acı haber itfaiye ekiplerinden.

Tamamen kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemelerde yaşlı çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.