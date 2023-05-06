Kutluca’nın vefatı sevenlerini adeta yasa boğdu.
Görsev Kutluca’nın cenazesi, 08 Mayıs 2023 Pazartesi günü Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Kutluca’nın vefatı sevenlerini adeta yasa boğdu.
Görsev Kutluca’nın cenazesi, 08 Mayıs 2023 Pazartesi günü Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P