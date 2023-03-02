Uluçam'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde sis uyarısı Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde sis uyarısı

Uluçam'ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.