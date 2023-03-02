Uluçam'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Uluçam'ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
Uluçam'ın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Uluçam'ın cenazesinin bugün Güzelyurt Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
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