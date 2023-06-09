Yeniboğaziçi’nde, bugün saat 10.20 sıralarında, ülkede turist olarak bulunan 68 yaşındaki Alois Suppan’ın, deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Söz konusu şahıs sahilde bulunan cankurtaran görevlileri tarafından dışarıya çıkarılarak, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.