Geçen sene Ekim ayında Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi’nde yaşanan alkollü mama skandalının yankıları, sürmeye devam ediyor.

Hastanede yaşanan kabus dolu günlerin ardından, minik savaşcı bedeni mücadeleye yenik düşerek, hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebeğin ailesi, seslerini duyurmak ve Mihrimah’ın davasına sahip çıkmak adına bugün saat 16.00’da Sağlık Bakanlığı önünde toplandı.

Mihrimah bebeğin annesi Güneş Tekin Toymuradov, kızı için düzenlenen eylemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tüm halkın davet edildiği eyleme, çok az sayıda kişinin katılmasına aile tepki gösterirken, ‘özür değil, önlem istiyoruz’, ‘Mihrimah’ın hakkını arıyoruz’ yazılı pankartlar asıldı.

“Hala yaşıyorsam, kızımın hakkı için yaşıyorum!”

Acılı anne Güneş Tekin Toymuradov, gözyaşları içinde mikrofonlara içini şu ifadelerle döktü:

“Öncelikle bu kadar az insanın katılmasını tahmin etmemiştim. Hiçbir anne şu an da aramızda değil, bu da insanlık olarak bizim ayıbımız, utancımızdır. “Kıbrıslı olsanız farklı muamele görürdünüz” diyor herkes. Kıbrıslı olmadığımız için mi bu haldeyiz?

Sağlık Bakanlığı’nın her bir taşında benim kızımın kanı var. Gerekirse her gün geleceğim, her gün konuşacağım. Biz bunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Kimse bizden unutmamızı beklemesin.

Sağlık Bakanı bir kaç gün önce yanına çağırdı, bu eylememi yapmamamızı istedi. Yüzü varsa buraya gelsin. Neden bizi kapalı kapılar ardına çağırıyor?

Olayın gerçekleştiği zaman, normalde cuma Günü Mihrimah mamadan sonra kötüleşti, kimse bize haber vermedi. Benim kızım bir gün önce ölümden dönmüş. Aradan tam bir gün geçip, kızım öldükten 4 saat sonra bize haber verdiler. Benim kızımı öldürdüler. Simsiyah olmuştu bebeğim. Çocuğumun otopsisi hala gelmedi. Sağlık Bakanlığı hiçbir şekilde açıklama yapmıyor. Yarın bir gün insanlar bana çıkıp ‘senin çocuğun suçlu, o mamayı içmeseydi o zaman’ diyecek boyuta geldi durum.

Tek kişide kalsam, tek başıma da kalsam, ben kızımın hakkını arayacağım. Benim kızım sahipsiz değil. gerekirse her gün bu kapıya geleceğim, buraları yıkacağım ama hakkını arayacağım..

“Sağlık bakanı kimi koruyor?”

Acılı baba, Baha Toymuradow’da eşinin ardından söz alarak, şu ifadeleri aktardı:

“Konuşulacak çok kişi var ama hiçbirine bir cevap alamıyoruz. Sağlık Bakanlığı başından beri yalan söylüyor, istifa etmesi de çare değil, suçu örtmeye çalışıyor. “Polise gittik, polis açıklamayın” dedi sözleri bile yalan. Olayın hiçbir yerinde Sağlık Bakanı yoktu. Mecliste ‘delil yetersiz’ diyor. Öyle bir şey de yok, tahkikat hala devam ediyor. burada bildiğiniz Sağlık Bakanı suçu örtpas etmeye çalışıyor. Kendini mi yoksa hemşireleri mi koruyor? Bilmiyorum ama ortada bir suç var ve herkes elini kolunu sallayarak geziyor.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi