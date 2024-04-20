Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Adıyaman’da yıkılan ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarının sporcuları, öğretmenleri ve velilerinden oluşan 35 kişilik KKTC kafilesinin hayatını kaybettiği İsias Otel yönetici ve çalışanlarının sanık olarak yargılandığı davanın 26 Nisan’da yapılacak ikinci duruşması öncesinde, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde dün ‘Adalet Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yürüyüşe yüzlerce kişi katılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, elçilik duvarlarına Şampiyon Meleklerin fotoğraflarının üzerinde bulunduğu dövizler asarak, “acınız acımız, acımız acınızdır” notunu düştü.