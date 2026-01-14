Bu çerçevede, eski tip, yanmayan ve arızalı sokak lambaları, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarla koordinasyon sağlanarak tek tek tespit edilecek ve LED teknolojisine dönüştürülerek yenilenecek.

2026 YILINDA TÜM SOKAK LAMBALARI YENİLENECEK

Söz konusu projenin hazırlık çalışmaları tamamlandı ve kurum bütçesine yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım kalemi eklenerek ihale çalışmaları başladı. Çalışmanın ilk etabında, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde eski tip aydınlatmalar 10 bin LED armatür ile değiştirilecek. 1 yıllık plan çerçevesinde ise ada genelinde arızalı olan tüm sokak lambalarının değiştirilmesiyle projenin tamamlanması hedefleniyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılacak bu yatırımla birlikte, ada genelinde sokak aydınlatmalarında modern, çevreci, ekonomik ve güvenli bir döneme geçilecek.