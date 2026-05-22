Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, doğal gaz, elektrik bağlantıları, hidrokarbonlar ve deniz yetki alanlarının çatışma değil iş birliği zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Doğal gaz bağlantıları, elektrik bağlantıları, hidrokarbonlar, genelde enerji, ticaret yolları, deniz yetki alanları...

Sorunları büyütmenin, dışlama çabasının, gerginliğin enstrümanı haline getirilebilecekleri gibi, çözümün, kapsayıcılığın, karşılıklı bağımlılığın, hem adada, hem bölgede kalıcı barış ve istikrarın anahtarı olarak da kullanılabilirler.

Ekonomik akıl da, siyasi akıl da ikincisine yönelmeyi gerektiriyor. BM, AB gibi uluslararası kuruluşlar da, Kıbrıs sorununa yakından, uzaktan taraf olanlar da, riskleri değil, fırsatları, herkese kaybettirecek gerginliği değil, herkese kazandıracak kalıcı barış ve istikrarı seçmeli.

Bütün çabamız bu yönde ve artarak devam edecek."