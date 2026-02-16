Benzer buluşmaların geliştirilerek devam edeceğini belirten Adalıer, polis örgütünün temel görevinin güvenlik olduğunu vurguladı. Toplum destekli polis anlayışına büyük önem verdiklerini ifade eden Adalıer, bu kavramın yalnızca bilgilendirmeden ibaret olmadığını, halkın önerileriyle ve doğrudan katılımıyla güçlenen bir iş birliğini kapsadığını söyledi.

Okul önlerinde alınan güvenlik tedbirleri, turizm polisi uygulaması ve gönüllü trafik denetçileri gibi çalışmaları örnek gösteren Adalıer, güvenlik alanında halkla iş birliğinin artarak süreceğini kaydetti. Gönüllü trafik denetçilerinin devreye girmesiyle birlikte ölümlü trafik kazalarında gözle görülür bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Adalıer, “Güvenli bir ülke hedefi doğrultusunda bu iş birliği devam edecek” dedi.

SUÇ ORANLARINDA YÜZDE 33 DÜŞÜŞ

2025 yılının 16 Şubat’ı ile 2026 yılının 16 Şubat’ı arasındaki dönemi kapsayan verileri paylaşan Adalıer, suç oranlarında yüzde 33’lük bir düşüş yaşandığını açıkladı. Polis teşkilatının yalnızca nicelik olarak değil, nitelik olarak da geliştiğini belirten Adalıer, yurt içinde ve yurt dışında eğitim alan, uzmanlıklarını geliştiren çok sayıda personel bulunduğunu ifade etti.

Eleştirilere açık olduklarını vurgulayan Adalıer, bireysel hataların tüm kuruma mal edilmemesi gerektiğini söyledi. Kurum içinde suç işleyenlerle ilgili yasal sürecin eksiksiz uygulandığını belirten Adalıer, amaçlarının suçluların adalet önünde gereken cezayı alması olduğunu kaydetti.

ÖZLÜK HAKLARINDA 11 BAŞLIKTA EKSİKLİK

Polis teşkilatının özlük haklarıyla ilgili 11 başlıkta eksiklik tespit ettiklerini açıklayan Adalıer, kamuda en fazla personel kaybeden kurumun polis teşkilatı olduğunu söyledi. Düzensiz çalışma saatleri, ek mesainin yüzde 25 ile sınırlı olması ve ücret dengesizliklerinin ciddi sorunlar yarattığını vurgulayan Adalıer, 2011 sonrası göreve başlayan birçok polisin terfi almasına rağmen maaşının düştüğünü belirtti.

Müdürlük olarak gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Adalıer, polis lehine adımların atılması için çabalarının sürdüğünü söyledi. Anayasanın polislerin sendikalı olmasına engel olduğunu hatırlatan Adalıer, bunun polis mensuplarının haklarını savunma mücadelesine engel olmadığını vurguladı.

