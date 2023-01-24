Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ‘Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne tepki gösterdi.

KTMMOB Başkanı Adanır, “Biz kimiz? Bu toprakların coğrafik, sosyal ve kültürel özelliklerini bilerek, bu toprakları yaşayarak projeler tasarlayan ve üreten, sadece meslek alanında değil; bu toprakların dününde olduğu gibi bugününde de yarın için sözü olan, kısacası bu toprakların değerini bilerek değer katmayı ilke edinmiş 1960 yılından itibaren KTMMOB çatısı altında bu toprakların mimarı, mühendisi ve şehir plancısıyız!” dedi.

Adanır, ‘Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni Meclis Genel Kurulu’na sunan UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve YDP Genel Sekreteri Talip Atalay’a işaret ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Peki siz kimsiniz?

Kendi mimarına, mühendisine ve şehir plancısına güvenmeyen, dinlemeyen, anlamayan, anlamak istemeyen, bu topraklarının yarınını düşünmek yerine; sadece kendi bugününü düşünen, kendi bugünü için keyfi kararlar alan, KTMMOB yasasındaki değişiklikler için birlikten görüş almaya bile zahmet etmeyen 3 partinin Milletvekilleri, kimsiniz? Bundan böyle biz de sizi tanımıyoruz!”