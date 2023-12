Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili duruşmalar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada kamera görüntüleri mahkeme heyetine sunuldu…

KAMERALARDAN KAÇAMADILAR… Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili duruşmalar Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye devam ediyor. 15. Duruşmada savcılık makamı Özel soruşturma Şube Amirliğinde görevli polis çavuşu Ersin Öğretici’yi tanık olarak dinletti. Kanlı suikastın öncesinde ve sonrasında eli kanlı katillerin görüntüleri ve buluşmaları güvenlik kameralarına takıldı.

GÖRÜNTÜLER MAHKEME SALONUNDA… Suikastın gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Duruşmada dinlenen polis çavuşu Ersin Öğretici, Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez, Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri mahkeme heyetine sunuldu. Polis Çavuşu Öğretici, 95 adet güvenlik kamerasından 77 adet kayıt alındığı bilgisini mahkemede paylaştı.

TÜM DETAYLAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ… Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez, Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in olay günü Karakum Lemar Süpermarketin otoparkında araç değişikliği yaptıkları, araç değiştirdikleri, olay yerine gidişleri ve olay yerinden dönüşleri an be an güvenlik kameralarına takıldı. Kanlı cinayetin sonrasında Musmer LTD’nin kameralarına takılan eli kanlı katillerin kontak açıp kapattıkları noktalar da kamera görüntüleri ile desteklendi.

MUSTAFA SÖYLEMEZ VE VEYSEL SARE AYNI ARABA İLE SUİKAST YERİNE GİTTİ... Katil zanlıları suikast saatini Maktul Halil Falyalı’nın kullandığı güzergâh üzerinde olan Karakum Lemar Süpermarketin otoparkında beklemeleri dikkatlerden kaçmazken, Mustafa Söylemez’in suikast öncesinde yaptığı araç değişikliği, Veysel Sare’nin arabasına binerek suikast gerçekleştirilen noktaya gitmesi kamara kayıtlarına yansıyan görüntüler arasında yer aldı. Duruşmaya bugün saat 10.00’da devam edilecek.