Saat 12.30’da Ercan Havalimanı’ndan hareket edecek olan uçakta 17 arama kurtarma, 24 AFAD ve sağlıkçı ve üniversitelerden arama kurtarma ekipleri yer alıyor.

Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız

Ekiplerin bulunduğu uçakta gıda yardımı da gönderiliyor…