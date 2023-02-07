Ekiplerin bulunduğu uçakta gıda yardımı da gönderiliyor…

Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız

Talip Atalay: Şartlar çok zor, evlatlarımızdan iyi haber almak için buradayız

Saat 12.30’da Ercan Havalimanı’ndan hareket edecek olan uçakta 17 arama kurtarma, 24 AFAD ve sağlıkçı ve üniversitelerden arama kurtarma ekipleri yer alıyor.

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