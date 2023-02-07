Saat 12.30’da Ercan Havalimanı’ndan hareket edecek olan uçakta 17 arama kurtarma, 24 AFAD ve sağlıkçı ve üniversitelerden arama kurtarma ekipleri yer alıyor.
Ekiplerin bulunduğu uçakta gıda yardımı da gönderiliyor…
Saat 12.30’da Ercan Havalimanı’ndan hareket edecek olan uçakta 17 arama kurtarma, 24 AFAD ve sağlıkçı ve üniversitelerden arama kurtarma ekipleri yer alıyor.
Ekiplerin bulunduğu uçakta gıda yardımı da gönderiliyor…
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