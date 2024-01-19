Erkan'dan kendisi ve ailesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama Erkan'dan kendisi ve ailesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 23.37'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.