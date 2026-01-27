Adıyaman’ın Sincik ilçesinde akşam saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde saat 21.53’te 3.7 (Ml) büyüklüğünde deprem oldu. Enlemi 38.12111 N, boylamı 38.49139 E olarak açıklanan depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbar yapılmazken, bölgede kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.