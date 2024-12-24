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Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise annesinin hasta olduğunu, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Sivil muhaceretten ifade alınacağını kaydeden polis, ihraç işlemleri için de süreye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde 25 Mayıs 2023 tarihinden beri 583 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak, bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru Kenan Mulla mahkeme de olguları aktardı.

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