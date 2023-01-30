Söz konusu toplantı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ev sahipliğinde KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi üyeleri, KKTC Cumhurbaşkanlığı Deprem Teknik Komitesi Başkanı ve TC AFAD yetkililerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda, daha önce Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının hazırladığı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren “KKTC Afet Müdahale Planı”nın tamamlayıcısı niteliğinde olacak olan “Ulusal Afet Risk Azaltma Planı”nın oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılması için görüşmeler gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı neticesinde, KKTC’de meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlar öncesi alınacak tedbirleri içerecek olan “Ulusal Afet Risk Azaltma Planı” hakkında yürütülecek çalışma ile ilgili karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.