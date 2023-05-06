Polis son durumla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

YAĞMUR SULARI CEMAL GÜRSEL CADDESİNİ OLUMSIZ ETKİLEDİ

Sağanak yağış nedeniyle Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi (Girne Kapısı) yağmur sularının yükselmesi nedeniyle geçici süreliğine polis tarafından trafik akışına kapatılmış ve Belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu yağmur sularının tahliye edilmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açılmıştır.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Ortaköy'de Levent Koleji önlerinde yağış ve fırtına nedeniyle sökülen bir ağaç yola düşmüştür. Polis tarafından gerekli tedbirler alınmış ve trafik tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir. Belediye ekipleri olaya müdahale ediyor.

TRAFİK IŞIKLARI ARIZA GÖSTERDİ

Yağış nedeniyle Lefkoşa'da Eski Türk Hava Yolları kavşağı trafik ışıkları ile Göçmemköy'de Metropol trafik Işıkları oluşan arıza nedeniyle devre dışı kalmıştır. Bu kavşakları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.