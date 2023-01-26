10.01.2023 tarihinde, Haspolat Belediye Evleri Apartmanlarında, I.E.(E-30) ve A.A.(E-23) ile depozito konusunda tartıştıkları sırada, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanan Chukwudı Olıver NWAUUISI (E-23), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, 25.01.2023 tarihinde saat 23.15’te yaşamını yitirmiştir. Zanlılar (I.E. ve A.A.) GKRY bölgesinde tespit edilerek, 20.01.2023 tarihinde KKTC polisine teslim edilmelerine müteakip tutuklanmışlardı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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