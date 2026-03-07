Fileleftheros ve diğer gazeteler, üsse yapılan drone saldırısının ardından boşaltılan Ağrotur Üssü'nün pazartesine kadar bu durumda kalacağını yazdı.

Gazete, üs bölgesinde ikameti bulunan yaklaşık 120 kişinin çeşitli otellerde konakladığını, okulların da pazartesine kadar kapalı kalacağını belirtirken üslerde görev yapan personelin pazartesi dönmesinin beklendiğini de aktardı.

Gazete ayrıca, üslerde zaman zaman sirenlerin devreye girdiğini ancak şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığını da belirtti.