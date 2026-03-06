Fileleftheros gazetesi “Güçlü Avrupa Şemsiyesi” başlıklı haberinde beş ülkenin silah sistemleriyle Güney Kıbrıs’ın korunmasına katkıda bulunduğunu ve bunun AB ülkeleri tarafından önemli bir dayanışma örneği olduğunu yazdı.

Haberde Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) uçaksavar ve füzesavar sistemlerinin operasyonel olarak tam anlamıyla hazır durumda oldukları da belirtildi.

AB ortaklarının Güney Kıbrıs’ın yardım talebine verdikleri karşılığın Rum kesimi tarafından memnuniyetle karşılandığını da yazan gazete, bölgeye yardım gönderen ülkeler listesine dün İtalya ve İspanya’nın da eklendiğini, Hollanda’nın da yardım göndermeye hazır olduğunu belirttiğini iletti.

Toplamda beş ülkenin bölgeye silah sistemleri gönderdiğini veya göndermeye niyetli olduğunu belirttiğini yazan gazete, Yunanistan’a ait dört F-16 uçağının Baf’ta operasyonel faaliyete hazır olduğunu, “Kimon” ve “Psara” isimli firkateynlerin de Kıbrıs’ın güneyindeki deniz bölgesinde bulunduğunu belirtti.

Fransa’nın hali hazırda Güney Kıbrıs’ın güvenliğine katkıda bulunan bir firkateyni bölgeye gönderdiğini yazan gazete, “Charles de Gaulle” uçak gemisinin de önümüzdeki günlerde bölgeye ulaşacağını ifade etti.

Haberde dün İtalya tarafından da bölgeye bir firkateyn gönderilmesine karar verildiği ve bunun bugün Güney Kıbrıs yakınlarında olmasının beklendiği de belirtildi.

Rum kesiminin dün İspanya tarafından bölgeye ultra modern bir firkateyn gönderilmesi konusunda bilgilendirildiğini de belirten gazete, geminin askeri ekipmanlar haricinde vatandaşların tahliyesine katkıda bulunma imkanına sahip olduğunu kaydetti.

Haberde İspanya’ya ait firkateynin önümüzdeki hafta içinde bölgede olmasının beklendiği de belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’a yönelik desteklerinden ötürü İtalya ve İspanya liderlerine teşekkür ettiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’in “X” platformundan yaptığı paylaşımda İtalya ve İspanya başbakanlarına teşekkür ettiğini yineledi.

Rum Yönetimi’nin yardım talebine Hollanda tarafından da olumlu karşılık verildiğini yazan gazete, “Charles de Gaulle” uçak gemisine eşlik edecek bir firkateyn gönderilmesinin söz konusu olduğunu aktardı.

İngiltere açısından önceliğin Kıbrıs’taki üslerinin korunması olduğunu da yazan gazete, ancak iki ülke arasında kurulan iletişimde gerektiği takdirde iş birliği ve karşılıklı destek konusunda mutabakata varıldığını yazdı.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri görüşmede iki tarafın iş birliği konusunu ele aldıklarını da kaydeden gazete, Palmas’ın sadece üslerin değil, üslerin yer aldığı geniş bölgenin de korunması gerektiğini Healey’in gündemine getirdiğini iletti.

Haberde Rum kesiminin AB’deki ortakları yanı sıra Yunanistan ve İngiltere’nin haricinde Amerikalılarla da iletişim halinde olduğu ve Amerikalılarla iletişimin çeşitli aşamalarda gerçekleştiği de kaydedildi.

Haber Politis gazetesinde ise “Uçaksavar Şemsiyesi Artık Daha Geniş ve Avrupa Mührüne Sahip” başlığıyla yer aldı.

Alithia ise haberinde İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in Ağrotur üssüne yönelik drone saldırısından 4 gün sonra Rum Hükümetinin konuyla ilgili memnuniyetsizliğinin giderilmesi ve hava savunmasının güçlendirilmesini ele almak için dün Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdı.

Habere göre Rum kesiminin Birleşik Krallıktaki Büyükelçisi Kiriakos Kuros ise BBC’ye yaptığı açıklamada üsse yönelik drone saldırısının ardından Rum halkına yeterli bilgi verilmesinden duyduğu hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Kuros İngiliz makamlarını bu tür olayların tekrarlanmayacağının güvenceye alınması için, Rum makamlarıyla daha fazla iş birliğinde bulunmaya da çağırdı.

Haravgi’ye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında şüpheli nesnelere dair her bilginin değerlendirildiğini ve dün herhangi bir olay yaşanmadığını söyledi.