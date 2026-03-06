Haravgi gazetesi “Ekonomiyi De Bombalıyorlar” başlıklı haberinde, ABD ve İsrail’in askeri saldırıların ardından geçen cumartesi günü çıkan savaşın, Orta Doğu’daki gerilimi artırırken, uluslararası petrol fiyatlarının da yükselmesine neden olduğunu yazdı.

Gazete haberinde Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), enerji fiyatlarının yükselmesi, ekonomik gelişmedeki baskılar ve uluslararası piyasalardaki artan belirsizlik konularında yaptığı tavsiyelerden bahsetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hükümetinin, akaryakıt, ham maddelerdeki artışlardan kaynaklanan sonuçlar ile turizm ve otelcilik sektörünün desteklenmesi konusunda tedbirleri ele almaya çağrılacağını yazan gazete, Rum İşverenler ve Sanayiciler Federasyonunun (OEV) ilgili tedbirlerin derhal alınması amacıyla hükümete çağrıda bulunduğunu da belirtti.

Alithia gazetesi “Ekonomi İçin Alarm” başlıklı haberinde Orta Doğu savaş ortamının tırmanmasının, Güney Kıbrıs ekonomisine ilk yansımalarının, açık bir şekilde görülmeye başlandığını yazdı.

Onlarca uçuşun iptal edildiğini ve bazı şirketlerin belirli süre uçuşları ertelediğine dikkati çeken gazete, turizm sektöründe de birçok rezervasyonun iptal edildiğini belirtti.

Gazete ekonomistlerin öngörüsüne dayanarak savaşın sonraki etkilerinin elektrik enerjisi maliyetiyle alakalı olacağını da yazdı.

-Maliye Bakanından açıklama

Fileleftheros gazetesine özel açıklama yapan Maliye Bakanı Makis Keravnos, Orta Doğu’daki savaşın yaklaşık dört hafta sürmesi halinde, Rum ekonomisine ciddi etkilerinin olmayacağını ifade etti.

Keravnos, savaşın daha uzun sürmesi halinde petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle enflasyonist baskıların olacağını söyledi.

Hükümetin, durumu etkili bir şekilde yöneteceğini ifade eden Keravnos, ülkenin nakit rezervlerinin ve ekonominin dayanaklı olduğunu belirtti.

Keravnos, turizm konusunda ise savaşın uzaması halinde bunun uçuşlar ve rezervasyonlarla ilgili olarak etkilerinin olacağını buna karşın bazı şirketlerin uçuşları yeniden başlatmasıyla durumun göğüslenebileceğinden söz etti.

Keravnos ayrıca, bazı sonuçlar çıkarılması için de çok erken olduğunu söyledi.