Politis ve diğer gazeteler, Larnaka’nın “Dromolaksia” (Mormenekşe) köyündeki bir hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edilmesini manşetlerine taşırken, hastalık tespit edilen çiftliğin, 10 km’lik karantina bölgesinde olamasına rağmen, etrafındaki diğer hayvan çiftliklerinin önlemlere dahil edilmesi nedeniyle karantina bölgesinin genişletileceğini yazdı.

Gazete, söz konusu çiftlikte hastalığın tespit edilmesiyle 500’e yakın hayvanın itlaf edilecekler listesine eklendiğini, böylece toplam itlaf edilecek hayvan sayısının 16 bin 600’e, hastalık görülen mandıra sayısının ise 23’e yükseldiğini vurguladı.

Rum yetkili makamlarının ise dünkü açıklamalarında, hastalığın 3 ila 10 km çapındaki mandıralardan görülmesinin normal karşılandığını söylediğini belirten gazete, buna karşın hedefin hastalığın Larnaka dışına çıkmasını engellemek olduğunu aktardı.

AB’nin, hayvancıların hastalık görülen mandıralardaki bazı hayvanların itlaf edilmemesi yönündeki taleplerine ise kesin bir dille ret yanıtını verdiğini hatırlatan gazete, ilk tazminat paketinin de dün onaylandığını yazdı.

Habere göre, Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, şap hastalığı sebebiyle gelir kaybına uğrayan hayvancılara, mandıradaki hayvan sayılarına göre 50 bin Euro’ya kadar tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “İlk Hastalıklı Bölgenin Dışında Vaka Sonrası Kırmızı Alarm”.

Alithia: “Şap Yaşıyor ve Yayılıyor”.

Fileleftheros: “Sadece Hasta Hayvanların İtlafına AB’den Hayır – En Az 18 Bin Hayvan İtlaf Ediliyor – Larnaka’daki Tüm Mandıralar Tehlike Altında”.