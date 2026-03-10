İngiltere’nin, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne yığınak yapmaya devam ettiği bildirildi.

Ağrotur üssüne dün “Merlin Mk2” helikopterinin indiği, ayrıca İngiltere'nin iki gün içerisinde Güney Kıbrıs’a doğru yola çıkması beklenen “HMS Dragon” destroyerine ek olarak “RFA Lyme Bay” adlı savaş gemisini de bölgeye gönderme kararı aldığı bildirildi.

Cyprus Times’ın, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, hava platformu olarak da görev yapabilen ve tıbbi tesislere sahip çıkarma gemisi "RFA Lyme Bay"’in, Doğu Akdeniz’de yürütülen deniz görevlerine destek vermek üzere bölgeye gönderileceği belirtildi.

"Merlin Mk2" helikopterinin, mürettebatı ve bir mühendis ekibiyle dün Ağrotur üssüne indiği kaydedildi. Üste hâlihazırda iki Wildcat tipi helikopter bulunduğu, HMS Dragon destroyerinin ise kısa süre içerisinde Güney Kıbrıs’a doğru yola çıkmasının beklendiği ifade edildi.

HOLLANDA DA DESTROYERİNİN KIBRIS AÇIKLARINA DOĞRU SEYRETTİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Hollanda Savunma Bakanlığı “HNLMS Evertsen” destroyerinin Doğu Akdeniz’e, Kıbrıs adası açıklarına doğru seyrettiğini açıkladı.

SigmaLive’in haberine göre açıklamada, füze ve İHA’ları hedefine ulaşmadan tespit ve havada imha edebilen Evertsen fırkateyninin, ada açıklarında Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve müttefikleri koruyacağı kaydedildi.