Törene, Ailesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, UBP Milletvekilleri Alişan Şan, Sadık Gardiyanoğlu, Zorlu Töre ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve sevenleri katıldı.

Üstel, konuşmasında Kıbrıs Türk Siyasi tarihinde silinmez izler bırakmış, müstesna bir kişilik, Merhum İrsen Küçük’ü rahmetle andı.

Üstel, Erenköy Mücahitliği’nden itibaren, kendisini halkına ve devletine adamış, ülkesini çok seven İrsen Küçük’ün, hayatının sonuna kadar Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi için gece gündüz demeden çalışan büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Üstel, "Siyaseten, özellikle ülke tarımına, üretimine büyük önem vermiş, önemli hizmetler gerçekleştirmiştir. Tarımsal üretime damga vurmuştur” dedi.

Modern sulama projelerinin ülkeye kazandırılmasında Küçük’ün önemli rol oynadığını hatırlatan Üstel, tarım sektöründe ihracatın başlatılmasıyla Kıbrıs tarihinde yeni bir sayfa açıldığına işaret etti

İrsen Küçük’ün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle ülke tarihine geçecek önemli projelerin temellerinin atıldığını söyledi.

Bugün Asrın Projesi diye nitelendirilen Anavatan Türkiye’den gelen suyun, KKTC’ye kazandırılmasında, Merhum Başbakan İrsen Küçük’ün büyük çabası ve girişimleri olduğunu, hatırlatan Üstel, can suyunun karış karış ülkenin her bölgesine ulaşmaya başladığını kaydetti

Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan güçlü ilişkiler sayesinde birçok projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Üstel, o dönemde başlatılan ve yarım kalan projelerin büyük bölümünü kendi hükümetleri döneminde tamamladıklarını söyledi.

Küçük’ün kabinesinde Turizm Bakanı olarak görev yaptığı dönemde bu projelere yakından şahitlik ettiğini belirten Üstel, bugün ülkenin dünyaya açılan kapısı olan Ercan Havalimanı projesinin temellerinin de Küçük’ün döneminde atıldığını ifade etti.

Lefkoşa trafiğinin rahatlamasında önemli rol oynayan çevre yolu projesinin de yine Küçük’ün başbakanlığı döneminde başlatıldığını belirten Üstel, yarım kalan bu projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kendi hükümetleri döneminde tamamlandığını ve Lefkoşa’nın büyük ölçüde rahatladığını dile getirdi.

Yaklaşık 12 yıl önce planlanan projelerin bugün hayata geçmesinin o dönemde yapılan planlamaların ne kadar doğru ve ileri görüşlü olduğunu gösterdiğini söyleyen Üstel, özellikle altyapı alanında Küçük’ün başlattığı birçok projenin Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği protokolleri sayesinde tamamlandığını kaydetti.

Başbakan Üstel, “ İrsen Küçük, bir ağabey, deneyimi ile bir yol gösterici idi. Kendisini çok özlüyoruz. Kıymetli eşine, kızına, torunlarına, sevenlerine, partimize, birkez daha başsağlığı diliyorum. Kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi