Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Başkanı Hakan Balaban’ı makamında ziyaret etti.

Teşkilat Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar da hazır bulundu. Görüşmede, afetlere hazırlık, toplumsal dayanışma ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği olarak, ülkemizin güvenliği ve toplumsal dayanıklılığının artırılması adına yürütülen çalışmaları takdirle karşıladığımızı ve başta kurum başkanımız olmak üzere tüm çalışanları etkin , donanımlı ve konusuna hakim görmek bizleri ziyadesi ile memnun etti. Bu yöndeki iş birliklerini desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.