Aydınköy’deki Malya Şehitler Anıtı önünde yer alan tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşma emekli öğretmen Ahmet Baydar tarafından yapıldı.

Kıbrıs Türk halkının, toprağına, kimliğine ve onuruna sahip çıkmak için büyük bir varoluş mücadelesi verdiğinin altını çizen Baydar, Malya’da verilen mücadelenin, Kıbrıs Türk halkının özgür yaşama iradesi ile birlik ve beraberlik ruhunun en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Şehitlerin özgürlüğün bedelini canlarıyla ödediğini ve yarınların teminatı olarak onurlu bir miras bıraktıklarını kaydeden Baydar, bu mirasa sahip çıkarken, özgürlük kadar barışın da değerli olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı törende, Aydınköy İlkokulu öğrencisi Ahmet Portocu “Şehidim”, şehit torunu Ece Kızılyürek ise “Bu Vatan Kimin” adlı şiiri okudu.