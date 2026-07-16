Alman Federal Meclisi (Bundestag) Milletvekili Maximilian Krah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmeyi planladıkları çalışma ziyaretinin Alman Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu tarafından iki kez engellendiğini belirterek, buna rağmen KKTC'ye gelerek sahadaki durumu yerinde inceleyeceklerini söyledi.

"KKTC'YE GELMEMİZİ ENGELLEDİLER AMA YİNE DE GELECEĞİZ"

Bayrak Radyo Televizyonu'na (BRT) konuşan Krah, Kıbrıs meselesinin yeniden uluslararası siyasetin gündemine geldiğini belirterek, bunun nedenlerini Türkiye'nin yükselen jeopolitik rolü, Doğu Akdeniz'in artan stratejik önemi ve insan hakları tartışmalarıyla ilişkilendirdi.

Alman Federal Meclisi milletvekili Achim Köhler ile birlikte KKTC'deki insan hakları durumunu yerinde incelemek amacıyla bir çalışma ziyareti planladıklarını ifade eden Krah, Alman Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'ndan yaptıkları izin başvurularının iki kez reddedildiğini söyledi.

Ziyaretin KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin daveti üzerine planlandığını belirten Krah, bazı Alman siyasi çevrelerinin mevcut durumun yerinde incelenmesini istemediğini savunarak, "Bizi engellediler ama yine de geleceğiz" dedi.

Krah, ziyaretlerinin KKTC'nin tanınması anlamına gelmediğini, amacın parlamentolar arası diyalog kurmak ve Kıbrıs Türk halkının insan hakları ile insani durumunu yerinde gözlemlemek olduğunu vurguladı.

"KUZEY KIBRIS HALKI KENDİ DEVLETİNİN, KURUMLARININ VE HUKUKİ DÜZENİNİN BİR DEVLET OLARAK TANINMASINI HAK EDİYOR"

Kıbrıs'taki mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Krah, "Kuzey Kıbrıs halkı kendi devletinin, kurumlarının ve hukuki düzeninin bir devlet olarak tanınmasını hak ediyor" diye konuştu.

Geçmişte Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çeşitli girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan Krah, Rum tarafının tutumunu bekleyerek daha fazla zaman kaybedilemeyeceğini savundu.

Mülkiyet başta olmak üzere hem Kıbrıs Türklerinin hem de Kıbrıs Rumlarının haklarının dikkate alınması gerektiğini belirten Krah, adadaki tüm toplumların insan haklarının gözetilmesi çağrısında bulundu.

Doğu Akdeniz'de güvenlik, barış ve refahın önemine işaret eden Krah, Almanya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman siyasetçilerine de çağrıda bulunan Krah, Kıbrıs sorununun çözümü için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Sesinizi yükseltin ve Kıbrıs sorununun çözülmesini talep edin. Biz Kıbrıs'ın bir çözümü hak ettiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Krah ayrıca, daha önce altı yıl Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptığını, halen Alman Federal Meclisi Avrupa İşleri Komitesi'nde Kıbrıs ve Türkiye raportörü olarak görev yaptığını söyledi.

KRAH BU KONUYU DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ: İKİYÜZLÜLÜK

Öte yandan Krah, daha önce yaptığı açıklamada da Alman Federal Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nun ziyaretlerini ikinci kez engellemesini eleştirerek, Alman siyasetinin dünyanın farklı bölgelerinde insan hakları ihlallerini yerinde incelemeye çalışırken Kuzey Kıbrıs'a gidilmesini engellemesinin çelişkili olduğunu savunmuştu. Krah, "Birlik partileri sürekli Kürdistan'a, Suriye'ye, insan haklarının tehlikede olduğunu düşündükleri her yere gidiyor. Ama Kuzey Kıbrıs'ta kimsenin durumu yerinde incelemesine izin verilmiyor. Çünkü bu, kendi ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarabilir." ifadelerini kullanmıştı.