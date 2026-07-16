Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde olduğunu ve Marmara Bölgesi'nin gerildiğini dile getirerek "Büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz." dedi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi.

Ayvacık’a yaklaşık 37,7 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

"TEZ ZAMANDA DEPREM BEKLİYORUZ"



Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

Görür, Çanakkale'deki depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek "Sığ ve küçük bir deprem oldu." dedi.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor." açıklamasında bulunan Görür, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

KUZEY ANADOLU HAY HATTI



Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın (KAF) İzmit’ten sonra batıya doğru çatallanan uzantılarından en önemlisi Marmara’nın kuzey koludur. Bölgedeki sismik hareketliliğin ana nedeni olan bu hat, hem hızı hem de konumu nedeniyle olası büyük Marmara depremi senaryolarının tam merkezinde yer alır.

Bu aktif sismik hat, İzmit Körfezi'nden başlayarak, İstanbul kıyılarına son derece yakın bir noktadan, özellikle Adalar açıklarından geçer.

Tekirdağ üzerinden batıya yönelerek Saros Körfezi'ne ulaşır ve buradan Ege Denizi'ne bağlanır.

Marmara’nın kuzey kolu tamamen deniz tabanından geçtiği için doğrudan içinden fay geçen bir ilçe yoktur ancak bu hat, İstanbul’un güney kıyılarına ve Marmara’ya kıyısı olan diğer şehirlere çok yakın bir konumdadır. Bu nedenle sismik dalgaların şiddeti, faya olan mesafe ve zemin yapısı bir araya geldiğinde bazı bölgeler çok daha yüksek risk taşır.

Marmara kuzey kolunun güzergâhı boyunca sıralanan ilçeler ve olası bir depremde en çok etkilenecek yerler şu şekilde sıralanabilir:

İstanbul (Anadolu Yakası): Adalar (fay hattı doğrudan Adalar’ın güneyinden geçer), Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy sahilleri.

İstanbul (Avrupa Yakası): Fatih (Tarihi Yarımada), Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri sahilleri.

Kocaeli: İzmit, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze (Körfez çıkışı).

Tekirdağ: Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa (Merkez) ve Şarköy açıkları.