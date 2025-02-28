Polis memuru Alparslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı 22.02.2025 tarihinde saat 16.24’te Lefkoşa’da kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından alacağı olduğu ve alamadığı gerekçesi ile Lefkoşa’da zanlı C.Ö’nün kullanımında bulunan telefon hattının Whatsapp uygulamasından arayarak adı edilene hitaben “duydun mu? Ahmet Keskin’i vurdular. haber izlemen, medya izlemen, hazırlan hanfendi sıra oğluna, torunlarına geldi. Gelinlerine, acıman' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Yavuz, zanlının sonra telefonu kapatıp, tekrardan kullanımındaki cep telefonunun Whatsapp uygulamasından C.Ö’nün kullanımındaki cep telefonu hattını 2 kez aramak sureti ile Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Olayın polisin bilgisine 26.02.2025 tarihinde geldiğini belirten Yavuz, 27.02.2025 tarihinde zanlı aleyhine nöbetçi mahkemeden derdest emri temin edilerek aynı gün tutuklandığını söyledi.

Alparslan Yavuz, zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan arama ışığında kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Yavuz, aynı gün bu tutukluluk süresinde zanlının tasarrufunda bulunan I-Phone 14 pro max ve İ-Phone 16 Pro max marka cep telefonları mahkeme emri ile incelenmek üzere el konulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlının daha önce de A.'Tyi tehdit ettiğini ve 3-4 ay sonra vurulduğunu ancak o olayla bağlantısının tespit edilemediğini anlattı.

Polis, 22 Şubat’ta ise A.K'nin vurulduktan bir saat sonra alacağı olan müştekiyi arayıp, benzer bir tehditte bulunduğuna vurgu yaptı.

Polis, ayrıca 31 Aralık 2024 tarihinde C.Ö.’nün evine silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlattı.

Polis, zanlının A.K'nin vurulması olayıyla ilgili bağlı olup olmadığının araştırılacağını, soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Savcı Behrat Mavioğlu, bu gibi suçların aydınlatılmasının önemine vurgu yaptı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.