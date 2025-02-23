Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kongreye, Türkiye’den üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) de önemli isimler katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti’nin davetlisi olarak kongrede yer aldı.

TÜRKİYE-KKTC DAYANIŞMASI ÖN PLANDA

Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin izlediği politikaları ve AK Parti’nin geleceğe dair vizyonunu paylaşırken, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması için verilen desteğin süreceğini vurguladı. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı asla yalnız değildir” ifadelerini kullandı.