AK Parti Seçim Beyannamesi’nde Kıbrıs konusuna geniş yer verildi. AK Parti’nin 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi, “Seçim Beyannamesi” açıklandı.

Beyannamede Kıbrıs konusuna geniş yer verildi ve yaşanan gelişmeler sıralandıktan sonra, “KKTC’nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz” denildi. Beyannamede Kıbrıs konusu ve KKTC ile ilgili yazılanlar şöyle:

● Milli davamız olan Kıbrıs meselesinde KKTC’ye olan desteğimizi sürdürdük. Adadaki gerçekleri esas alan, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması; Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini savunduk.

● 2017’de Crans-Montana’da düzenlenen Kıbrıs Konferansının, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalması akabinde, federasyon çözüm modelinin bir kez daha müzakere edilmeyeceğini ifade ettik. KKTC’nin, meşru haklarını ve güvenliğini sağlayacak şekilde “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm” yaklaşımını etkin biçimde destekledik.

● 2022 Eylül ayında 77. BM Genel Kurulu’na hitabında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya çağırmasının ardından, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesini sağladık. Böylelikle KKTC, ilk kez anayasal adıyla bir uluslararası kuruluşa kabul edilmiş oldu. Nitekim, Ankara’da 15 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Türk Devletleri Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Tatar katıldı.

● KKTC’nin 2002’de 11 olan Temsilcilik Ofisi sayısını, 2022 itibariyle 27’ye yükseldi. Kıbrıs Türklerinin AB, ABD ve dünyanın çeşitli ülkeleri nezdindeki görünürlüğünün arttırılmasını sağladık.

● 46 yıl kapalı kalan Maraş bölgesinde, ilk aşamada sahil kısmını ve sahile giden iki caddeyi açarak bölgenin yüzde 3,5’ine tekabül eden pilot bölgeyi askeri bölge olmaktan çıkardık.

● Mavi vatanımızın en temel sütunlarından Doğu Akdeniz ve Ege’de, ülkemizin ve KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynağını alan meşru menfaatlerini bütün imkanlarımızı seferber ederek koruyacağız.

● Milli davamız Kıbrıs meselesinde KKTC’ye desteğimizi sürdürerek, Kıbrıs Türklerine yönelik her türlü haksızlığa son verilmesini sağlamak üzere bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması için çalışmaya devam edeceğiz.

● Asrın Felaketinde yanımızda yer alan Komşumuz Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki uzlaşmazlıkları diplomatik müzakereler ile çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Bunun iki komşu ülkenin ekonomik, insani ve kültürel etkileşim ve iş birliklerini de güçlendireceğine inanmaktayız.

● Doğu Akdeniz’de istikrarlı bir düzene, adil paylaşıma ve çok taraflı ortaklığa dayanan her türlü diplomatik, siyasi ve ekonomik girişimi destekleyeceğiz. Bölgeyi bir barış ve refah havzasına dönüştürme amacıyla “Doğu Akdeniz Barış Girişimi” gibi çabalara güçlü katkı vereceğiz.