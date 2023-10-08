4. Büyük Olağanüstü Kongre sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun yüzde 65'i değişti. MKYK'ya 49 yeni isim girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A takımı olan Merkez Yürütme Kurulu'nda ise 4 yeni isim var.

Kongresini gerçekleştiren AK Parti, yerel seçim çalışmalarına resmen start verdi. Edinilen bilgiye göre, yeni MKYK'nın öncelikli mesaisi, gelecek ay başlayacak adaylık başvuruları öncesi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.

Partinin Seçim İşleri Başkanlığınca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili MKYK'ya sunum yapılacak. Çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından, çalışma grupları oluşturulacak.

Parti, aday müracaatlarını çevrim içi alacak, temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanacak.

Partide, seçim çalışmaları kapsamında bir yandan da 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte AK Parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranları il, ilçe ve belde bazında inceleniyor.