Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kayra Bayandursun olguları aktardı. Polis, 26 Aralık 2025 tarihinde Demirhan Karakoluna gelen G.S.Ç'nin vermiş olduğu ifadesinde adına kayıtlı kredi kartını 23 Aralık 2025 tarihinde en son Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde bulunan kantinde kullandığını, akabinde 25 Aralık 2025 tarihinde kartın temassız özelliğinin kullanılarak toplamda 2,644,99 TL harcama yapıldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda bahse konu kredi kartını sirkat eden şahsın Sudan uyruklu T.M olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, temin edilen derdest emri ile zanlının 27 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının ülkede öğrenci statüsüyle bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, kefil şart koymazken, zanlının 250 bin TL nakit teminat yatırmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.