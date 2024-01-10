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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İlk olarak Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin eşi Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’da tutuklanmasını ve Güney Kıbrıs’la bu kapsamda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erhürman, yabancı olduğumuz ya da şaşırdığımız bir konuyla karşı karşıya değiliz diyerek, bu durumu şöyle açıkladı:



“Trenin üzerimize geldiği belliydi”

“Yabancılara mal satışının hızlandığı dönemde ben söyledim, “bu işi düzene kavuşturalım” dedim. 2004’te de adada inşaat patlaması yaşandı, 2009’da elimize patladı. Neden patladı bu davaya benzer davalar başladı. Hatırlarsınız, Orams Davası, Hurma davası… Bunlar hep benzer şeyler. Akan Kürşat hakkında masanın üstünde olan metin 2005 tarihli. Hedef bireysel değildir, tamamen oluşan durum üzerinedir. Rum Dışişleri Bakanı bunu söylüyor zaten, “siyasal” diyor. “Gerekli düzenlemeleri yapın” diyor. 2 Yıldır söylüyoruz, “bu tren üzerimize geliyor, düzenlemeleri yapmamız lazım, başımıza iş gelecek” dedik. İçte de dışta da bu durumdan kaynaklı işte bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. Biz 2 yıldır anlatıyoruz. Anlattıklarımızın gerçekle ilgisi yokmuş gibi davranmaya devam ettiler. Geçmişte de Güney Kıbrıs bize karşı bunları kullandı. 2005’te kurduğumuz Taşınmaz Mal Komisyonu’nu 2010’da tescil ettirebildik. 5 Sene geçti üstünden. Rahmetli Denktaş döneminde başlayan çaba 7 yılda son buldu. Yıllardır söylüyoruz ve sadece Güneyden gelmeyecek İngiltere’den ondan bundan da gelecek. Biz başımıza gelenleri biliyorduk”



“Ben Güney Kıbrıs’ın niyetini iyi olarak görmüyorum” diyen Erhürman, hükümeti dünyadan bir haber olmakla suçlayarak, geçmişten ders alınmadığının altını çizdi. Rum Dışişleri Bakanının hedefinin endişe yaratmak olduğunu ve bunu zaten açıkladığını dile getiren Erhürman, ‘Rum Dışişleri Bakanı Kombos bunu özel temsilcinin adaya gelmeye hazırlandığı günlerde yapıyor. Bilerek yapıyor. Özel temsilcinin ilk konusu bu olacak’ diye konuştu.



“Güney Kıbrıs yapılmayanları da yapacak”

Güney Kıbrıs’ın konuyla ilgili çalışmalar yaptığını kaydeden Erhürman, Güney Kıbrıs’ın hazırlandığını ‘yapılmayanları da yapacağım’ mantığıyla hareket edildiğini söyledi.



“Hükümetin hayatı geçiştirmesinin bizi getirdiği nokta ortada” diyen Erhürman, doğru düzgün çalışılmadığını, kurumsal hafızanın silindiğini ve bilincin kaybedildiğini kaydetti. Kıbrıs sorunu çözülmeden uygun ortam yaratılmayacağının ortada olduğunu kaydeden Erhürman, bunun bedelinin toplumsal düzende ödenmeye başladığını kaydetti.



“Hristodulidis’e güvenmiyoruz”

Erhürman sözlerinin devamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e güvenmediklerini de dile getirdi.