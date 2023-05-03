Akandere, açıklamasında şunları kaydetti:

"Zifiri karanlık, her taraf çökmüş, hiçbiryerde şerit yok, kaygan ve daha kazaya sebebiyet verebilecek birçok neden. Ama herşeye rağmen Doğu Girneyi Ercana bağlayan en yakın kendi kaderine terkedilmiş yarım kalan bir ihalenin yarattığı kaos.

Hem yol yarım kaldı hemde birçok hayatı yarım bıratı. Hemde hergün bu yolda yarım kalan hayatlar arttıkça artıyor maalesef.

Biz hergün yollardayız yani Can pazarındayız, Peki, yokmu Canımıza önem verip önlem alacak bir irade yokmu otorite koyup bu yolu bitirecek içinde insan sevgisi ülke vatan sevgisi olan babayiğit"