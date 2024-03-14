Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 16 Mart Cumartesi günü Güzelyurt'ta yapılacak olan eylemle ilgili açıklamalarda bulundu, "Bu 'yönetime' karşı ne Güzelyurt ne de ülkemiz sahipsizdir" dedi.

Akansoy açıklamasında, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin birçok sorunu görmezden geldiğini söyleyerek, tüm halkı Güzelyurt'ta yapılacak yürüyüşe davet etti ve "Bu yol, toplumun tüm kesimleri ile birlikte yürünecek. Birlikte yönetilecek. Bu ülke yeniden ayağa kalkacak!" ifadelerini kulandı.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Adına 'hükümet' denen yapı, ülkedeki her türlü yolsuzluğu, yokluğu ve yoksulluğu görmezden gelmektedir. Bu yapının derdi memleket değildir ve hiçbir zaman da memleket olmamıştır. Koltuklarında da bir gün daha oturabilmekten başka düşünceleri ve gaileleri yoktur. Ülke yoksullaşırken de, yoklaşırken de koltuklarını düşündüler, yolsuzluklar olurken de “Ne yapacağım?” değil, 'Ne olacağım?' derdine düştüler. Genelde ülkede, özelde ise Güzelyurt’ta birçok sorun baş göstermekte, adına 'hükümet' diyen ve koltuğundan başka derdi olmayan zihniyet ise yok hükmünde davranmaya devam etmektedir.

Narenciye sektörünü batırmaya çalışan, öngörüsüzlüğün, plansızlığın ve yönetimsizliğin bedelini üreticiye ödetmek isteyen bu zihniyet, Cypfruvex’i borç batağına sürükleyerek bitirmeye de çalışıyor. Güzelyurtlular için bir prestij, esnaf için önemli bir nefes olan yükseköğrenim alanını, yolsuzluk, yandaşlık ve denetimsizlik sonucu kabusa dönüştürdüler. Yetmezmiş gibi esnafı da tükettiler. Güzelyurtlu tedirgin, üzgün ve isyandadır, gençleri göç etmeye devam etmektedir.

Adına 'hükümet' denen yapıya özelde Güzelyurtlunun genelde ise Kıbrıs Türk halkının tek bir gün bile tahammülü kalmamıştır.

Güzelyurt’taki hastane inşası yıllardır atıl vaziyettedir. Çöplükten yükselen dumanla bölge halkı zehirlenmektedir. Esnaf yokluğa sürüklenmekte ve halkın alım gücü sürekli gerilemektedir. Bunlara karşın söz konusu zihniyetin hiçbir şey umurunda değildir.

Yalanları da yöntemleri de değişmiyor ve yeter diyoruz! Cumartesi günü sabah 09.00’da Güzelyurt Terminalinde buluşarak hep birlikte tepkimizi dile getireceğiz.

Cumartesi günü Güzelyurt’tan “2024 erken seçim yılı olacak” mesajını söyleyeceğiz ve bu zihniyetten kurtulmak için birlikte yürüyeceğiz. İradesiz, basiretsiz ve beceriksiz bu ‘yönetim’e karşı ülkemizin sahipsiz olmadığını göstereceğiz.

Bu yol, toplumun tüm kesimleri ile birlikte yürünecek. Birlikte yönetilecek.

Bu ülke yeniden ayağa kalkacak!

16 Mart 2024, Cumartesi saat 09.00’da Güzelyurt Terminali’nde hepimize dayatılmak istenen yokluğa ve kirlenmeye karşı aydınlık yarınlara olan inancımızla bu kez Güzelyurt’ta yola çıkıyoruz."