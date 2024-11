Kıbrıs Genç TV’de Meltem Sonay’ın sorularını yanıtlayan Asım Akansoy, “Demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmak, bu ülkenin ve toplumun geleceğini savunmaktır” ifadelerini kullandı.

“Seçilmemiş biri Meclisin başında oturuyor”

Ülkede bir hükümet krizinin olduğuna vurgu yapan Akansoy, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan yönetsel bir boşluk içinde olduğunun altını çizdi. UBP-DP-YDP hükümetinin, halkın ihtiyaçlarını karşılama anlamında irade koymayı çoktan yitirdiğine işaret eden Akansoy, “Eğitime, sağlığa, ekonomiye baktığınızda gerçekten yönetilmeyen bir toplum düzeninden bahsedebiliriz. Bu hükümetin vizyonu, programı yok” diye konuştu. “Önümüzü görmeden savrulup gidiyoruz” diyen Akansoy, CTP olarak her zaman sorumlu bir tavır içerisinde kamu yararını düşünerek hareket ettiklerini belirtti. Akansoy, “Bir an önce erken seçim zorunluluğu her toplumun tüm kesimleri tarafından dile getiriliyor” dedi. UBP kurultayını anımsatan Akansoy, UBP’nin kendi içerisinde demokratik işleyişi sağlayamadığını kaydetti. Söz konusu durumdan dolayı ortaya çıkan parçalanmaların toplumu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Akansoy, “Bu durum siyaseti de etkiledi. Seçilmemiş biri, Meclisin başında oturuyor. Seçilmemiş bir kişiyi kabul etmemiz mümkün değil. Ülke içindeki demokratik sistemi etkileyebilecek bir konudur bu. UBP kendi içindeki parti bütünlüğünü kaybetmiş durumdadır” diye konuştu.

“Demokrasiyi savunmak, bu ülkenin geleceğini savunmaktır”

UBP milletvekillerinin birlikte hareket ettiği tek nokta olduğunu söyleyen Akansoy, bunun da “erken seçime gerek yok” noktası olduğunu ifade etti. “Hükümetin” de krize oynayan, bunu yönetemeyen bir tavrının olduğunun altını çizen Akansoy, “Bu yaklaşımlar pazartesi günü istenmeyen olaylara sebebiyet verdi. Sayın Ziya Öztürkler meclis başkanı değildir, şu an seçilmiş tek kişi Meclis Başkan Yardımcısıdır” dedi. Asım Akansoy, “Ülkede halka hizmet edecek hükümet yok, birinci gündemimiz erken seçimdir. Bu yapı insanlarımıza her gün zarar vermektedir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak, bu ülkenin geleceğini savunmaktır” diye konuştu. Hukuk temelli bir düzeni savunduklarını vurgulayan Akansoy, CTP olarak sine-i milleti geçmişte deneyimlemiş bir parti olduklarını anımsatarak “CTP mecliste kalacaktır. CTP mücadelesini sokakta da mecliste de uluslararası arenada da vermeye devam edecektir” dedi. Dün akşam açıkladıkları öneriyle ilgili de konuşan Akansoy, “Herhangi bir dayatma olmadan, Meclis Başkanlığı adayının iki tarafça kabul edilebilecek bir kişi olması durumunda, CTP 19 milletvekiliyle oy vermeye hazırdır dedik. Konuşmaya hazır olduğumuzu söyledik. Hukuk temeline gelecekler, Ziya Bey çekilecek ve her iki partinin de kabul edeceği bir kişi seçilecek” dedi ve CTP’nin Meclis Başkanı olmaması nedeniyle bu akşam düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını belirtti. Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Akansoy, “Sayın Tatar’ın günde beş kere ‘federasyon öldü’ demesiyle federasyon ölmez” dedi. “Sayın Tatar’dan hiçbir beklentimiz yoktur” diyen Akansoy, Kıbrıs sorunu bağlamında çok farklı kesimlerle diyalog içerisinde olduklarını da vurguladı.