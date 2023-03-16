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HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Gündem Kıbrıs ekranlarında CTP’yi eleştirerek, “CTP Popülizm yapıyor” açıklaması hakkında konuşan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Bunlar Kudret beyin her zamanki ifadeleridir. Kudret bey meclisi terk ettikten sonra CTP’nin de meclisi terk etmesini hayal etmişti. Biz popülist bir parti değiliz. Bir kurumsal bir partiyiz, kararlarımızı günlük olarak almayız ve ülke gerçeğini de göz ardı etmeyiz. Meclisi terk etmenin büyük bir siyasi adım olduğunu düşünmüyoruz. Meclisi terk etmenin bedelini halka ödetmeyiz. Biz UBP’nin ne durumda olduğunu, meclisin ne durumda olduğun bilmiyor muyuz? Bu ülkede istikrarsızlığın bu kadar arttığı, meclisin bu kadar zayıfladığı bir dönemde CTP her zaman orada halkın çıkarı için bir blokaj olacaktır. Meclisin ve siyasetin niteliği sadece hükümete endekslenemez. Ama ana muhalefet olarak göstereceğimiz siyasi yaklaşımla, halkın beklentisini sağlayacak söylemlerle orada olmak zorundasınız. Günü geldiğinde halkı erken seçime götürecek kapasitemiz var ama günü geldiğinde” dedi.

“ZAMAN YÖNETİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR ANCAK KUDRET BEY BUNU BİLMİYOR”

Konuşmasının devamında Akansoy, “Siyasette zaman yönetimi çok önemlidir ancak ne yazık ki Kudret Bey bunu bilmiyor” dedi.