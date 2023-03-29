Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sayın Tatar’a yapılan protestodan kahramanlık hikayesi yazmaya gerek yoktur” dedi.

CTP Genel Sekreteri Akansoy, “Onaylanacak bir durum olmadığı gibi abartılacak bir durum da yoktur ortada... Bu tür olaylar marjinal gruplar açısından ne ilktir ne de son olacaktır” ifadelerini kullandı.

Akansoy, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Ersin Bey ne maksatla gittiğinden, kiminle görüştüğünden, neden bu kadar geniş bir kadro ile seyahat ettiğinden, Londra’da neden bulunduğundan haber versin mesela!

Halkımızdan çatır çatır kesintiyi hak görenlerin, kabul görmeyen görüşlerini anlatmak üzere bu tür “iş ola” gezilere başvurmaları son çırpınışlarından başka bir şey değil.”