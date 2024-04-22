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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



KKTC’nin tanınmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Akansoy, Türkiye dışında hiçbir ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında durmadığını söyleyerek, ‘diğer ülkelerinin yanımızda durmalarının bedelleri vardır’ diye konuştu.



“Tatar çok yanlış bir politika güdüyor”

Akansoy, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan Meclisi’nde KKTC ile ilgili bir karar alındı, hemen ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi, ‘Azerbaycan KKTC’yi tanımayacak’ dedi. Rusya KKTC’de ofis açtı, neden Azerbaycan açmadı? Çünkü kendi uluslararası çıkarları önde. Herhangi bir ülke KKTC ile olan ilişkilerinden zarar görecekse adım atmaz. Bizim elimiz ne zaman güçlü olur, “biz Annan Planı’na evet dedik, Crans Montana’da evet dedik. Hala o noktadayız ama bu kez olur olmaz bir sürece girmeyiz, BM kararlarına uyacağız’ derseniz ertesi gün Azerbaycan buraya gelir. Dünya, BM kararlarını gözeterek hareket etmek zorunda. KKTC bunun dışına çıkamaz. Bu kararları bozmak için ya deli ya da güçlü olmak lazım. Bunun dışında ne Türkiye, ne Rusya ne de hiçbir ülke bu kararlar dışına çıkamaz. Kendi ulusal çıkarları ve bütünlüklerini korumak zorundalar. Biz BM zeminine oturup müzakere edeceğiz ve Kıbrıs Türk halkının dünyaya entegre olduğunu deklare edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Sayın Tatar, bu konuda çok yanlış bir politika güdüyor.”



Akansoy: Ekonomide ciddi bir kötü yönetim var

Ülkedeki hayat pahalılığı ile ilgili de konuşan Akansoy, ekonomide ciddi bir kötü yönetim olduğunu kaydetti. Ülkede alım gücünün istikrarlı bir şekilde düştüğünü dile getiren Akansoy, ülkede para politikası olmadığını ve yapılması gerekenin mali politikalarla daha fazla gelir toplamak olduğunu söyledi.



“Ülkede büyük bir gelir adaletsizliği var”

“Şu anda herhangi bir denetim yok” diyen Akansoy, ülkede büyük bir gelir adaletsizliği olduğuna dikkat çekti. Ülkede para olduğunun altını çizen Akansoy, “Ülkede en üst yüzde 20’de korkunç bir zenginlik söz konusu. Hane halkı araştırmasına baktığınızda korkunç zenginleşen sektörlerden beslenen ikinci bir yüzde 20’de ekonomik istikrar var. Geriye kalan yüzde 60’da ise derin bir fakirlik var. Orta sınıf artık ortadan kalktı. Bu hükümet başımızda olduğu sürece tencere istediğimiz gibi kaynamayacak ve o tencere kaynamazsa hükümet devam edemez” dedi.



Akansoy: 2024’de erken seçim olmalı ama buna halk karar verecek

Parti gezilerinde hükümete büyük bir öfke olduğunu gözlemlediklerini dile getiren Akansoy, UBP’nin ülkede bir enkaz yarattığını kaydetti, ‘biz daha iyi yönetmeye talibiz’ dedi. ‘Tam gün eğitim dediler yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Sağlık alanı, ekonomik alanlar, biz gelir düzeltiriz. 2024’de erken seçim olmalı ama buna halk karar verecek” diye konuştu.