Haber: Pelin Yükselay

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Akansoy, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Ankara temaslarını değerlendirerek, ziyareti ‘önemli’ diye niteledi, bu tür diyalogların devam edeceğini bunun bir ilk adım olduğunu kaydetti.

Türkiye ile yakın iş birliğinin her zaman süreceğini kaydeden Akansoy “Ankara ile Lefkoşa’nın beraber hareket etme ortamı yaratılacak ve daha güçlü adımlar atılacak. Sayın Erhürman’ın Kıbrıs sorunun çözümü açısından ortaya koyacağı vizyonla birlikte bu vizyonun Türkiye tarafından ortaklaştırılması çok önemlidir. Bu karşılıklı kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ile birlikte ortak hedefe yönelme noktasında çok önemli olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz güçlenerek devam edecektir” diye konuştu.

“Hükümeti de beraber yönetmeliyiz”

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Akansoy, toplumda değişim arzusunun bulunduğunu ve bunun gerçekleştiğini kaydetti.

Akansoy, şöyle devam etti:

“CTP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok önemli bir siyaset ortaya koydu. Biz bunu ortaya koymasaydık, insanlar Sayın Erhürman etrafında birleşmezdi. CTP toplumcu bir siyasetle yola çıktı ve Sayın Erhürman’ın kucaklayıcılığı ile bu örtüştü. Birlikte yöneteceğiz dedik birlikte yönetiyoruz. Hükümeti de beraber yönetmeliyiz.

“Kurultayın ardından erken seçim birincil hedef”

Cumhuriyetçi Türk Parti’sinin 30 Kasım’da gerçekleşecek kurultayı ile ilgili de konuşan Akansoy, aday olduğunu ve çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

“En temel konu parti içi bütünlüğün sağlanması. Kim kazanırsa kazansın, kırılmadan dökülmeden, iç hesaplaşma tavrına girmeden süreci tamamlayacağız” diyen Akansoy, şunları kaydetti:

“Birinci kural CTP’nin kurultaydan bir bütün olarak çıkmasını sağlayacak sorumlulukla çalışmaları yürütmektir. Bu amaçla çalışmalarımı yürütüyorum ve parti tabanına saygı duyuyorum. Kurultayın ardından erken seçim birincil hedefimiz olacak. Ardından ekonomi ve kamu yönetimi gelecek. CTP görüşlerini toplumla paylaşacak, bütünleştirecek ve seçim bildirgesine dönüştürecek. Bu seçim bildirgesi, toplumun seçim bildirgesi olması lazım.”

Ülkede birçok sorun bulunduğunun altını çizen Akansoy, halkın beklentisinin bu sorunların çözümü olduğunu belirterek, ciddi bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu, CTP’nin bunu gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

“Güven veren güçlü bir hükümete doğru yol almamız gerekiyor” diyen CTP Milletvekili Asım Akansoy, uzun vadeli, güçlü, ne yaptığını bilen, gerçeklerle hareket eden ve tüm toplumu kucaklayan bir hükümet yapısı kuracaklarını kaydetti.

Akansoy: Toplum bir an önce erken seçim istiyor

Erken seçim açıklamalarıyla ilgili de konuşan Akansoy, toplumun tahammülü kalmadığını ve bir an önce erken seçim istediğini belirterek, “insanlarımız önünü görebilecek durumda değil. Güçlü adımlar atan bir yapı toplumun beklentisidir” dedi.

Akansoy, “Bu toplum yüzde 63’le Sayın Erhürman’a oy verdi. Toplum bize büyük bir kredi verdi. CTP erken seçim için şartları zorlayacak. Meclis’te de sokakta da. Tüm örgütlerle görüşerek bir an önce erken seçime gidebilecek yolun açılmasının imkanını yaratacak. Başta UBP olmak üzere diğer partilerin içinde ciddi sıkıntılar var. Hükümet ortakları da erken seçim istiyor. Hükümetin 2027’de seçime gitmesi kolay bir süreç değildir. 2026 içinde erken seçim gerçekleşme ihtimali çok yüksek.

“Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplanmalı”

İç güvenlik konusuyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Akansoy, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun toplanması gerektiğini belirterek, iç güvenlik konusunun ciddi anlamda ele alınması gerektiğini söyledi. İthal tetikçilerin artış göstermesinin sebebi ekonomideki dağınıklık olduğunu belirten Akansoy, bu konunun her şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Akansoy, yapılabilecekleri şöyle aktardı:

“Kimlikle girişin ortadan kaldırılması değerlendirilmeli, nüfus patlamasının kaynağının üzerinde durulmalı ve nüfus politikası oluşturulmalı. Yeni bir Yurttaşlık Yasası gündeme gelmeli ve beyaz kimlik hayata geçmeli. Yurt dışından ülkeye gelen mutsuz, vatandaş mutsuz. Artık bir sistem ülkede oturmalı. Herkesin uzlaşabileceği düzenlemelerin sağlanması gerekiyor. İyice çalışılması gerekiyor. Bizim vizyonumuz tatmin edici ve çağdaş bir vizyondur. Bu sağlandığı takdirde insanlar önünü görebilecek ve huzur içinde yaşayabilecek.”

Akansoy: Hristodulidis ateşle oyunuyor

Güney Kıbrıs’ın silahlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ‘ateşle oynadığını kaydetti.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in politikasının sadece Kıbrıs Türkleri için değil Rum halkı için de tehlikeli olduğunu belirten Akansoy, Rum halkının da bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Akansoy, şöyle devam etti:

“Rum lider Hristodulidis ateşle oynuyor, aklını başına toplaması lazım. Hristodulidis’in Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’ye karşı başlattığı cephe politikasından vazgeçmesi lazım. Bunun yolu masadır. Bizim doğru olanı yapmamız gerekiyor, Türkiye ile iş birliğinde kendi siyasi perspektifimizi ortaya koyarak bir an önce masaya oturulması lazım.”