Polis Genel Müdürlüğü, ülke genelinde başlattığı “Huzur Operasyonları” ile eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri ile birlikte suç ve suçlularla etkin müdahale etmek için aralıksız çalışıyor.

Polis, özellikle gençleri tehdit eden “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler” ile daha etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü çalışmaları genişleterek, uyuşturucu madde test cihazlarını asayiş ve trafik denetimlerinde kullanmaya başladığını bildirdi.

Gündem Kıbrıs, Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt muhtarlarına, polisin trafikte başlattığı uyuşturucu testi uygulamasını sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan bölge muhtarları, polisin trafikteki uyuşturucu denetimlerinin önemli olduğunu söyleyerek, uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıkma noktasında caydırıcı olacağını vurguladı. Muhtarlar, denetimlerin ve huzur operasyonlarının da artırılması gerekliliğine dikkat çekerek, polisi uygulamalarından dolayı takdir ettiklerini ifade etti.

Girne Bölgesi:

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı: Uyuşturucuyla etkin mücadele için sürekli yapılmalıdır

Alsancak Yeşilova Mahallesi Muhtarı Besim Tarancı, polisin başlattığı uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Polisin bu operasyonlara başlaması gayet iyi ve güzel bir şey. Olması gerekirdi. Uyuşturucuyla etkin mücadele için sürekli yapılmalıdır. Hafta sonu yapılan Huzur Operasyonu da gayet güzel oldu. Senede bir değil, sürekli yapılmalıdır” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Girne Çatalköy Muhtarı Hüseyin Akış: Polis Teşkilatımızı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ve takdir ediyorum

Girne Çatalköy Muhtarı Hüseyin Akış, Ülke genelinde yapılan Huzur Operasyonlarını ve trafikte başlayan uyuşturucu denetimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Polis Teşkilatımızı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ve takdir ediyorum. Bu denetimlerin her zaman yapılması gerekir. Uyuşturucuyla mücadelede trafikteki testlerin etkili olacağını düşünüyorum. Ne yazık ki uyuşturucu aldı başını gidiyor. Sadece trafikte değil, eğlence mekânlarında da bu denetimler yapılmalıdır. Huzur Operasyonları ve denetimlerin daha sık yapılması gerekir” dedi.

Girne Lapta Sadrazamköy Muhtarı Yakup Dilek: En azından artık trafikte bunların tespit edilme şansı var

Girne Lapta Sadrazamköy Muhtarı Yakup Dilek, trafikte uygulanmaya başlayan uyuşturucu testlerinin çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “En azından artık trafikte bunların tespit edilme şansı var. Ülkede meydana gelen kazaların çoğunluğu bundan dolayıdır. Bunların trafik denetimlerinde tespit edilmesi çok iyi olacak. Ülke genelinde başlayan geniş kapsamlı huzur operasyonlarını da çok olumlu karşıladık. Vatandaşın huzuru ve güvenliği için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın: Önemli olan bu uyuşturucuların nereden aldığı ve ülkeye nasıl geldiğinin tespit edilmesidir

Girne Zeytinlik Köyü Muhtarı Hatice Aydın, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasının güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Güzel bir uygulama ancak önemli olan bu uyuşturucuların nereden aldığı ve ülkeye nasıl geldiğinin tespit edilmesidir. Huzur Operasyonları başladı ancak bu ülke bu hale nasıl geldi? Bunun sorgulanması gerekiyor” dedi.

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören: Bu denetimlerin tüm muhaceret girişlerinde de yapılması gerektiğini düşünüyorum

Girne Eski Türk Mahallesi Muhtarı Tuğçe Ören, polis tarafından başlatılan uyuşturucu testi ve huzur operasyonları uygulamalarının halkın huzuru ve güvenliği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulaması ve huzur operasyonlarının çoğaltılması gerekir. Ülkede kaçak çok fazla ve adaya kimin giriş çıktığı belirsiz. Bu denetimlerin tüm muhaceret girişlerinde de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sınır kapılarındaki denetimler artırılmalıdır. Özellikle deniz yolu ile gelenlerin daha sıkı denetlenmesi gerekir. X-Ray cihazları yenilenmeli, bozuk olanlar tamir edilmelidir. Huzur operasyonlarının başlamasını da olumlu karşılıyorum. Haftada bir gün değil en az 2-3 kez yapılmalıdır. Ancak amacına hizmet etmiyor. Sivil halkın bunu bilmemesi erekir. Hafta sonu herkes bunu biliyordu. Bu operasyonların gizli tutulması gerekir ki amacına hizmet etsin” diye konuştu.

Lefkoşa Bölgesi:

Lefkoşa Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu: Uyuşturucuyla mücadelede etkili olacağını düşünüyorum

Lefkoşa Çağlayan Mahallesi Muhtarı Nutku Karsu, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Geç kalınmış bir uygulamadır ve bu uygulamaların yapılmasını destekliyorum. Uyuşturucuyla mücadelede etkili olacağını düşünüyorum. Gerek ikamet izinsiz, gerek uyuşturucu, gerek alkol hepsinde etkili olacaktır. Ülke genelinde yapılan huzur operasyonlarının ise sürekli yapılması gerekir” dedi.

Lefkoşa Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker: Suçla mücadelede etkili olacağını düşünüyorum

Lefkoşa Marmara Mahallesi Muhtarı Ahmet Yürüker, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasını olumlu karşıladığını söyleyerek, “Bu uygulamanın başlamasını çok olumlu karşıladım. Güzel bir gelişme. Bu memlekette bir başıboşluk olmasın. Ama sadece kullanıcıları değil, bunların başını tespit etmeleri gerekir. Yoksa etkisi olmaz. Yapılan müdahale tamamına olmalıdır. Suçla mücadelede etkili olacağını düşünüyorum” dedi.

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu: Hem caydırıcılık olur hem de suçlular daha hızlı tespit edilir

Lefkoşa Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu, ülke genelinde başlayan huzur operasyonlarının ve trafikteki uyuşturucu testlerinin olumlu gelişmeler olduğunu söyleyerek, “Keşke daha önce başlasaydı. En azından bu uygulamaların devamının gelmesi ile birlikte hem caydırıcılık olur hem de suçlular daha hızlı tespit edilir. Bu ülkeye dışardan gelen kişiler bizim çocuklarımıza zarar veriyor. Bu denetimler artırılmalıdır. Ülkede çok fazla kaçak insan olduğuna inanıyorum. Bu denetimlerin artması ile hepsi yakalanacaktır. Bir nüfus patlaması yaşıyoruz ve kimin ne olduğu belli değil. Huzursuz olmaya başladık. Bir yere gittiğinizde Kıbrıs’ta mıyız yoksa başka ülkede mi belli değil” diye konuştu.

Lefkoşa Selimiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu: En azından artık uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaya korkacaklar ve kullanamayacaklar

Lefkoşa Selimiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu, polisin başlattığı huzur operasyonlarının ve trafikte uyuşturucu testi uygulamasının geç kalınmış uygulanmalar olduğunu söyleyerek, “Polisimiz inisiyatifi ele aldı ve bu uygulamalara başladı. Büyük takdirle karşılıyoruz. Ne evde ne de sokakta huzurumuz kalmadı. Geç kalınmış uygulamalardır, keşke daha önce başlasaydı. Bu uygulamanın uyuşturucuyla mücadelede etkili olacağını düşünüyorum. En azından artık uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaya korkacaklar ve kullanamayacaklar. Diğer yandan ülkede çok fazla kaçak var. onların tespitinde de bu huzur operasyonlarının bu şekilde eş zamanlı ve geniş kapsamlı başlaması yok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Değirmenlik Balıkesir Köyü Muhtarı Mürüde Erzen: Çocuklarımızı zehirleyenleri bulup tespit etsinler ve gereken en ağır cezayı versinler

Lefkoşa Değirmenlik Balıkesir Köyü Muhtarı Mürüde Erzen, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasının çok iyi olduğunu söyleyerek, “Yapsınlar bence çok iyi oldu ama bu uyuşturucu bizim ülkemize gökyüzünden gelmiyor. Bu uyuşturucu ülkemize nereden ve nasıl geliyor onun tespit edilmesi gerekir. Çocuklarımızı zehirleyenleri bulup tespit etsinler ve gereken en ağır cezayı versinler. Diğer yandan huzur operasyonları da daha sık yapılmalıdır. Bu kadar yabancı ülkeye sokulmamalıydı. Eskiden huzur operasyonlarına ihtiyacımız yoktu. Nüfus kalabalıklaştıkça ihtiyaç arttı” dedi.

Gazimağusa:

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk: Asıl bu ülkeye bu uyuşturucu nereden geliyor, baronlar kim onlar tespit edilmeli ve en ağır cezayı almalı

Gazimağusa Anadolu Mahallesi Muhtarı Ali Buruk, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasını olumlu karşıladıklarını söyleyerek, “İyi bir uygulama oldu. Ne yazık ki çete ülkesine dönüştük. Asıl bu ülkeye bu uyuşturucu nereden geliyor, baronlar kim onlar tespit edilmeli ve en ağır cezayı almalı. Gençlerimize sahip çıkılması lazım. Ülkemizde gençler için sosyal tesisler yeterli değil. Gençlerimiz için sosyal tesisleri artırmalı ve uyuşturucu batağına saplanmalarını önemeliyiz. Polisin başlattığı geniş çaplı huzur operasyonlarını da olumlu değerlendiriyorum. Denetim olmalıdır. Bir nebze olsun kontrol altına alınır ve suçların önüne geçilmesinde etkili olur” diye konuştu.

Gazimağusa Akdoğan Köyü Muhtarı İsmail Kozanoğlu: Bu denetimler halkın huzuru ve güvenliği için gerekli denetimlerdir

Gazimağusa Akdoğan Köyü Muhtarı İsmail Kozanoğlu, ülke genelinde başlayan geniş kapsamlı huzur operasyonlarının ve trafikteki uyuşturucu denetimlerinin halka güven verdiğini, söyleyerek, “Bu uygulamaların başlamış olması çok güzeldir. Bu denetimler halkın huzuru ve güvenliği için gerekli denetimlerdir. Ülkede insanlarımızda son zamanlarda yaşanan adli olaylardan dolayı çok ciddi tedirginlik var. bu denetimler daha sık devam ederse halk kendini daha çok güvende hissedecek. Trafikte başlayan uyuşturucu testleri de hem kazaların, hem kavgaların azalmasında etkili ve caydırıcı olacaktır” dedi.

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli: Bu operasyonların devamı gelmelidir. Daha sık ve devamlı yapılmalıdır

Gazimağusa Çanakkale Mahallesi Muhtarı Abbas Mendeli, polisin ülke genelinde geniş kapsamlı yaptığı huzur operasyonlarını çok olumlu karşıladığını söyleyerek, “Bu operasyon bütün kamuoyunda çok etkili ve iyi oldu. Bu operasyonların devamı gelmelidir. Daha sık ve devamlı yapılmalıdır. Ülkede çok fazla kaçak var, kaçakların ve suçluların tespitinde çok etkili olacaktır. Diğer yandan trafikte uyuşturucu testi uygulamasını da çok doğru buldum. Uyuşturucuyla mücadelede etkili olacaktır. Güzel bir uygulama oldu, gençlerimizin uyuşturucudan uzak durması için etkili ve caydırıcı bir uygulama olacağını düşünüyorum” dedi.

Gazimağusa Beyarmudu Güvercinlik Köyü Muhtarı Hüseyin Ünal: Vatandaşlar kendilerini daha da güvende hissedecekler

Gazimağusa Beyarmudu Güvercinlik Köyü Muhtarı Hüseyin Ünal, ülke genelinde yapılan huzur operasyonlarını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, “Böyle kapsamlı denetimlerin başlaması çok güzel oldu. Daha önceden yapılması gerekirdi. Suç ve suçla mücadelede etkili olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar kendilerini daha da güvende hissedecekler” dedi. Trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasının da uyuşturucuyla mücadelede etkili olacağını ifade eden Ünal, “Gençlerimizi uyuşturucudan korumak ve trafik suçlarının azalması açısından çok güzel bir uygulama oldu. Halk olarak destekliyoruz” diye konuştu.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu: Uyuşturucuyla mücadelede etkin bir yöntem olacağını düşünüyorum

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarı Tuncay Yahyaoğlu, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyerek, “Uyuşturucuyla mücadelede etkin bir yöntem olacağını düşünüyorum. İnsanlara büyük bir korku verebilir ve uyuşturucu kullanımının önünü alabilir. Uyuşturucu satıcılarına ulaşılması ve zehir tacirlerinin hak ettikleri cezaları alması noktasında da etkili olacağını düşünüyorum. Ama polisin bu kontrolleri düzenli ve sık yapması lazım. Ülkede denetimlerin sürekli yapılması suçu önler. Ama tabi diğer önemli konu tüm bunların alt yapısı ve yasal süreçleri hazırlandı mı? Önemli olan odur” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt:

Güzelyurt Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü: Sadece polisin çabasıyla olmaz, halkın da katkı koyması gerekir

Güzelyurt Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, polisin gerçekleştirdiği uygulamaların halkı mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu başlayan uygulamalar böyle kalmamalı ve devam etmelidir. Daha sık yapılmalıdır. Polisin bu uygulamaları bize güven verdi ve halk olarak mutlu olduk. Bu konular ülkenin ihtiyacı olan konulardır. Ancak polisin devriye birimleri de oluşturması gerekiyor. Her gün ülkeye kaçak giriş haberleri okuyoruz. Bu denetimlerin daha fazla yapılması ve suçların engellenmesi önemlidir. Ancak sadece polisin çabasıyla olmaz, halkın da katkı koyması gerekir. Tek güvencemiz askerimiz, polisimiz ve yargımızdır. Bu birimlerin daha da güçlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen: Bu denetimlerin devamının gelmesi gerekir

Güzelyurt Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, polisin başlattığı uygulamaların olumlu ve doğru bir girişim olduğunu söyleyerek, geç bile kalınmış uygulamalar dedi. Sekmen, “Yapılması gereken yapıldı. Bir de diğer türlü de düşünürsek bu gibi operasyonlar her zaman yapılmalı ancak halkın bilgisinde operasyon yapılacağı bilgisi olmamalı. Bu denetimlerin devamının gelmesi gerekir. Ülkemizde uyuşturucunun hangi yaş guruplarına düştüğü bellidir. Aileler olarak çocuklarımız için endişeleniyoruz. O nedenle bu uygulamaların başlaması güzel oldu. Siyasiler de ülkeye giriş çıkışları kontrol altına alırsa daha iyi olacak. Elini kolunu sallayarak kimse bu adaya girmemeli” diye konuştu.

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu: Bu sayede uyuşturucu ile daha etkin mücadele edebilir

Güzelyurt Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu, hafta sonunda polis tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonları ve trafikteki uyuşturucu testi uygulamasının başlamasını bölge halkı olarak olumlu karşıladıklarını söyledi. Rüstemoğlu, “Bu sayede uyuşturucu ile daha etkin mücadele edebilir. Bu sayede insanlar korkacak ve kullanamayacak. Diğer yandan huzur operasyonları da artırılmalıdır çünkü ortalık kaçak doldu. Bölge halkımız gerçekleşen bu uygulamalardan dolayı çok memnundur” dedi.

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız: Bu uygulamanın etkili olacağını düşünüyorum

Güzelyurt Mevlevi Köyü Muhtarı Turgay Yıldız, polisin trafikte başlattığı uyuşturucu testi uygulamasını olumlu karşıladığını ifade ederek, “Çok geç kalınmış uygulamadır ama daha öncesi için de tedbir alınması gerekir. Bu uyuşturucunun kaynağının bulunması gerekiyor. Ancak yine de bu uygulamanın etkili olacağını düşünüyorum. Diğer yandan ülkeye gelen çalışma izinsiz ve kaçak insanlarla ilgili de tedbir alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller: Uyuşturucu kullanarak yollarda gezemeyecekler, birilerini öldürmeyecekler

Güzelyurt Zümrütköy Muhtarı Erhan Celaller, trafikte başlayan uyuşturucu testi uygulamasının ülke açısından çok olumlu olduğunu söyleyerek, “Bence çok olumlu ve güzel bir uygulama oldu. En azından uyuşturucu kullanarak yollarda gezemeyecekler, birilerini öldürmeyecekler. Diğer yandan huzur operasyonları da insanlarımızın güvenliği için artırılmalıdır. Nüfus arttı. Ülkeye kimin gelip gittiğini bilmiyoruz. Bu operasyonlar sayesinde gerekli tespitler daha hızlı yapılabilir ve gereken önlemler alınabilir” diye konuştu.